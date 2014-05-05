جمجوم: كنان العقارية باعت 40% من "مشارف الرياض"

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كنان العقارية، نضال جمجوم، إن الشركة تمكنت من بيع 40 % من الطرح الأول لمشروع مشارف الرياض.

وتواصل شركة كنان - وتعد شركة صافولا أكبر المساهمين فيها - أعمال التطوير لهذا المشروع الذي يستهدف ذوي الدخل المتوسط في السعودية على مساحة مليون متر مربع.

وقال جمجوم في مقابلة مع قناة "العربية": إن الشركة تعمل على 5 مشاريع بجدة والرياض بمساحة إجمالية تصل إلى 5 ملايين متر مربع، وبكلفة استثمارات تصل إلى 2.5 مليار ريال.

وذكر أن 30% من مبيعات الشركة تجري عبر الرهن العقاري، موضحا أن المبيعات المتبقية تكون عبر الدفع النقدي حسب مراحل الانتهاء من تشييد الوحدة السكنية.

وأفاد بأن كنان تركز مشروعاتها على ما يفضله السعوديون للسكن، عبر بناء الفلل أو الشقق المتلاصقة أو ما يسمى "بتاون هاوس"، أو الفلل المقسمة إلى أربع شقق، وتوفر بيع المساكن على الخريطة بموجب دفعات محددة متصلة بنسبة الإنجاز في المشروع.

وعن عوائق بناء الشقق في المملكة، قال جمجوم، إن أبرز عائقين هما عدم وجود قوانين تضمن إلزام ساكني البنايات بدفع مصاريف سنوية محددة لأعمال الصيانة، والمحافظة على البناء، إلى جانب عدم السماح ببناء الشقق على الأراضي المصنفة أساسا لبناء الفلل.

ودعا إلى إيجاد سوق ثانوي للرهن العقاري، إلى جانب إعادة النظر في الدفعة الأولى المطلوبة عند شراء العقار، فالبعض يرى أن 30% من الثمن دفعة أولى تعد قيمة مبالغا بها.