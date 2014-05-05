سلطان بن سلمان: نسبة السعودة بقطاع السياحة 27%

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، أن القطاع السياحي هو ثاني أكبر قطاع في المملكة من حيث توظيف السعوديين.

وأوضح الأمير سلطان في مقابلة مع قناة "العربية" أن نسبة السعودة في القطاع السياحي تصل إلى 27%، لكنه أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في نقص برامج التمويل المحفزة للمستثمر المحلي والأجنبي.

واعتبر أنه لا يمكن تجاهل قطاع السياحة في حسبة الاقتصاد الوطني، كما أن حجم الاستثمارات المتوقّعة في هذا القطاع ضخمة جدا، مشيرا إلى دراسة تجرى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ومنظمة السياحة العالمية، لتطوير قطاع الإيواء بالمملكة، في مناطق عدة، مثل العقير والطائف والعلا.

وعبّر عن تفاؤله بقرب إقرار برنامج التمويل من الحكومة للقطاع السياحي، خاصة تمويل مشاريع الفنادق التي تنشأ عن شراكات بين مستثمرين سعوديين وأجانب، مؤكدا أن المنتج السياحي يعد أهم منتج يبقي المواطن في وطنه، ويوفر فرص عمل للشباب السعودي أكثر من القطاعات الأخرى.

وأشار الأمير سلطان إلى الفرص الكامنة لتوليد الوظائف في القطاع السياحي، لاسيما أن هذا القطاع وبشهادة الخبراء وبتأكيد سابق من وزير العمل، لم يحظ بدعم مالي من الحكومة كباقي قطاعات الاقتصاد.

وقال إن قطاع السياحة في المملكة سيكون أكبر مولد لفرص العمل مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، في ضوء عزم الدولة على تقديم الدعم للقطاع، وإقبال الشباب السعودي على العمل بقطاع الخدمات.