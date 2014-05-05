ضخ 13 مليار ريال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" فهد الرشيد في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركة إعمار المدينة الاقتصادية تعتزم جمع مليار ريال من البنوك حتى عام 2016 لتمويل جزء من الاستثمارات المتوقعة في المدينة.

وتوقع الرشيد أن تصل قيمة الاستثمارات التي سيتم ضخها في المدينة إلى 13 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف الرشيد أنه سيتم ضخ 5 مليارات ريال حتى 2020، لتطوير المرافق السياحية، بما فيها 10 فنادق جديدة.

وقال الرشيد "الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبدالله ستصل إلى 7 ملايين حاوية في 2018".

وأوضح الرشيد خلال مقابلته مع قناة "العربية"، أن أكثر من 70 شركة عالمية ومحلية وقعت عقودا للاستثمار في المدينة الصناعية.

ولفت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" فهد الرشيد إلى أن نحو 6 آلاف وحدة سكنية قيد التطوير في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.