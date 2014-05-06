الضويحي: تسليم أول الوحدات السكنية في جازان خلال شهر

قال وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر "يوروموني" المنعقد في الرياض، إنه سيتم خلال شهر تسليم المنتجات السكنية المتوفرة للمتقدمين في جازان.

وأضاف الضويحي أنه سيتم بدء فرز طلبات المتقدمين لمنتجات الإسكان في جميع مناطق السعودية يوم الخميس المقبل، الراغبين في العمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني.

وحول كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين التي تعتزم وزارة الإسكان طرحها قال الضويحي إن الكراسة عبارة عن تعاون مشتريك بين الوزارة والمطورين والتي ستركز على أمرين هما تأهيل المطورين وآليات التعاقد.

وأكد الضويحي أنه سيتم إطلاق هذه الكراسة نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، وقال: "بإمكان المطورين أن يشتروا الكراسة للانطلاق في أولى برامج التعان".

وأشار الضويحي إلى أن الأراضي هي أحد منتجات وزارة الإسكان، وسنقوم بتوزيع المنتجات التي تتضمن الوحدات السكنية والأراضي السكنية، بالإضافة إلى القروض وفقاً لآليات الدعم، عبر توزيع ما يكون جاهزا من هذه المنتجات على من يستحقون.

وقال الضويحي: "بعد شهر من الآن سيتم تسليم أول الوحدات السكنية للمواطنين في جازان، وبعدها لباقي مناطق المملكة العربية السعودية، وبعدها سنبدأ في أرض وقرض لسدّ النقص والفجوة الإسكانية".

وحول الأراضي التي لدى وزارة الإسكان قال الضويحي "لدينا مساحة ضخمة جدا تقارب 150 مليون متر".

وأكد الضويحي أن الوزارة تستهدف خفض الأسعار عبر زيادة عرض المنتجات السكنية.