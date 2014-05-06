العمل: "نطاقات" رفع متوسط أجور السعوديين

قال نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرح الحقباني، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر "يوروموني" المنعقد في الرياض إن عدد السعوديين في القطاع الخاص أصبح 1.5 مليون بعد تطبيق "نطاقات"، فيما كان قبل "نطاقات" 700 ألف فقط.

وأضاف نائب وزير العمل أن عدد العاملات في سوق العمل ارتفع إلى 400 ألف بعد "نطاقات"، فيما كان عدد السعوديات العاملات في سوق العمل 50 ألف قبل "نطاقات".

وأكد نائب وزير العمل السعودي أن الوزارة تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث فائدة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال الحقباني "لم يعد الأجر في القطاع الحكومي أعلى من نظيره في القطاع الخاص، القطاع الخاص أصبح يدفع أجورا أعلى".

ولفت الحقباني إلى أن وزارة العمل تشارك الرأي مع أصحاب المال والأعمال في القطاع الخاص بالإضافة لرأي العمال قبل اتخاذ القرار مشيراً إلى أن وزارة العمل عدلت من بعض نسب السعودة المطلوبة في قطاعات الخرسانة والنقل البري حينما استطاع القطاع الخاص أن يثبت ذلك.

وقال الحقباني في السابق كان الهايبر ماركت والمطاع تدفع ما بين 2000 إلى 2500 ريال، كراتب للسعودي والآن ارتفعت الرواتب إلى 5500 و6000 ريال، وكذلك المطاعم ما بين 6000 إلى 6500 ريال.