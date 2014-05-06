الموسى: 330 % تغطية تعثر القروض بـ"التجاري الكويتي"

أكد رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي، أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك تعد الأقل بين بنوك الكويت، وتصل الى 1.5 %، لكن تغطيتها بالمخصصات المالية المحتجزة من الأرباح تبلغ نسبة عالية تتجاوز 330%.

وقال الموسى في مقابلة مع قناة "العربية" أن البنك يسعى الى تخفيض هذه النسبة لتكون أدنى من ذلك بكثير، مشيراً الى أنه ورغم هذه المخصصات الكبيرة إلا أن البنك ظل يحقق مستويات أرباح تشغيلية مرتفعة تمثلت بنحو 24 مليون دينار كويتي للربع الاول من العام.

وتوقع أن تسبب بعض التسويات، وعمليات تصفية محفظة الاستثمار، الى زيادة قيمة الأرباح عن الربع الثاني 2014، مؤكدا أن أداء البنك يشير الى محافظته على مستوى الأرباح التشغيلية السنوية بمعدل 100 مليون دينار.

وذكر أن البنك عالج كثيرا من القروض المتعثرة في الماضي، وقام بشطب 450 مليون دينار من الديون المعدومة.

وقفزت الارباح الصافية للبنك للربع الاول من 2014 الى 5.4 مليون دينار، ارتفاعا من 770 الف دينار في الربع المقابل من العام الماضي.

واتخذ البنك 19 مليون دينار كمخصصات محددة ومخصصات تقديرية احترازية مقابل محفظتي القروض والاستثمار.