وزير الاقتصاد السعودي: نستهدف نمواً سنويا عند 5%

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر "يوروموني" المنعقد في الرياض، إن خطة التنمية الجديدة ستركز على الاستمرار في رفع رفاهية المواطن السعودي.

وأضاف الجاسر أن الخطة ستركز أيضاً على تقديم أعلى جودة في مستوى التعليم، والقطاع الصحي.

وأوضح الجاسر أن رفع فعالية الاقتصاد وكفاءته ضرورة لإيجاد فرص عمل جديدة.

ونقلت رويترز عن الجاسر قوله: "إن المملكة تستهدف نموا اقتصاديا سنويا بنسبة 5%، خلال السنوات القادمة".

وقد تباطأ النمو الاقتصادي للسعودية إلى 3.8% في 2013، من 5.8% في 2012 مع تراجع إنتاج النفط الذي يسجل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد زيادة قوية في 2012.

وأكد الجاسر أن الإنفاق سيستمر بشكل كبير على البنية التحتية.