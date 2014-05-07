العثمان: السعودية سوق استراتيجي للاستثمار الأجنبي

كشف محافظ "الهيئة العامة للاستثمار" عبداللطيف العثمان، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش فعاليات مؤتمر "يوروموني" في الرياض، أن الاستثمارات الحالية في السعودية تتركز في قطاعي الطاقة والخدمات.

وقال العثمان إن الهيئة تسعى لجذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية والنقل والإنشاءات، مؤكدا أن السوق السعودية تمتلك المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات الجادة.

وذكر أن لدى السعودية ثلاث مقومات تعتبر الأهم والأكثر تنافسية بالعالم في سياق جذب الاستثمار الخارجي، وأولها سوق محلي كبير، يوفر بيئة جيدة للأعمال، الى جانب أن المملكة سوق استراتيجي مهم للتصدير من خلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع 17 دولة عربية، إضافة الى توفير الحكومة تسهيلات كبيرة للمستثمر الجاد الذي يخلق قيمة مضافة للاقتصاد ويوفر فرص العمل.