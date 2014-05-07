الشيخ: 750مليار ريال مشاريع البنية التحتية بالسعودية

قال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور سعيد الشيخ، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن قيمة المشاريع قيد التنفيذ التي يجري تنفيذها في السعودية تصل لنحو 500 مليار ريال.

وأضاف السعيد في مقابلة على هامش مؤتمر "يوروموني"، المنعقد حالياً في الرياض أن مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ ستصل إلى 750 مليار ريال حتى 2020.

وأكد بن سعيد أن مشاريع السكك الحديدية حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة.

وحول طرق تمويل هذه المشروعات قال بن سعيد إن "شركات ضمان الصادرات الأجنبية قامت بتمويل بعض المشاريع وهناك أيضاً الصكوك والسندات التي تعتبر أحد طرق التمويل المناسبة".

ولفت الشيخ إلى أن حجم المشاريع الحقيقية في السعودية ما بين 2008 و2016، تصل إلى 150 مليار ريال، وقطاع الكهرباء يحظى بنصيب كبير من هذه المشروعات".

وأكد الشيخ أنه عقب انتهاء هذه المشاريع فإن البنية التحتية في السعودية ستشهد نقلة كبيرة.