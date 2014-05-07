طيران الإمارات: مستمرون بتمويل بعض احتياجاتنا ذاتياً

قال الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لـمجموعة "طيران الإمارات" رئيس دائرة الطيران المدني بدبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في مقابلة مع قناة "العربية"، إن "طيران الإمارات" تستمر في تمويل بعض احتياجاتها المالية لا سيما شراء الطائرات من مصادرها الذاتية ومن تأجير وإعادة تأجير الطائرات.

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن "طيران الإمارات" لا تنوي الاستثمار أو الاستحواذ على شركة Qantas موضحا أن الاتفاقية بينهما تجارية بحتة.

وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد أن 24 طائرة جديدة وصلت لـ "طيران الإمارات" خلال العام الماضي.

وأكد الشيخ أحمد بن سعيد أن "طيران الإمارات" لا تنوي الاستثمار أو الاستحواذ على "كوانتس".

وتوقع بن سعيد زيادة عدد الركاب من 45 مليونا في 2013 إلى 50 مليونا في 2014.