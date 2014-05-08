ماليزيا تستهدف 28 مليون سائح بالرغم من حادثة الطائرة

قال محمد نظري عبدالعزيز، وزير السياحة الماليزي، إن قطاع السياحة يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي الماليزي، مبيناً أن القطاع حقق نمواً بـ8% خلال العام الماضي.

وأكد عبدالعزيز أن عدد السياح المستهدف للعام الحالي سيبقى عند 28 مليوناً رغم حادثة فقدان الطائرة الماليزية، إلا أنه أوضح أن الخسائر الناجمة من إلغاء 30% من الصينيين رحلاتهم إلى ماليزيا تبلغ 320 مليون رينغيت، أي حوالي 99 مليون دولار.

وأضاف "أن قطاع السياحة يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف ماليزيا زيادة هذه النسبة بواقع 1% أو 2%. فيما نما قطاع السياحة الماليزي خلال العام الماضي بـ8%، وكانت سنة ناجحة للغاية بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن وزارة السياحة تنفق نحو 200 مليون دولار سنوياً بهدف جذب السياحة من الخارج هذا بجانب 200 مليون أخرى على الإعلانات الترويجية.

وقد طالبت وزارة المالية منح وزارة السياحة 300 مليون دولار إضافية لنفقات الإعلانات، وسنستمر في هذه الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

من جهة أخرى، قال عبدالعزيز "إن عدد السياح المستهدف يبقى عند 28 مليوناً. ويتوجب علينا التركيز على مناطق أخرى، مثل جنوب وغرب آسيا إلى جانب الهند وإفريقيا. نحن نعمل جاهدين لزيادة عدد السياح من هذه المناطق. وفي الوقت ذاته، نسعى لمعالجة المشكلة مع الصين".

وأضاف "لدنيا مشاريع عدة قيد التنفيذ، إلا أننا لن نطلقها هذا العام. نحن هنا في سوق السفر العربي، وسنتواجد في جميع أسواق السفر حول العالم. ونأمل أن يصل عدد السياح من منطقة الشرق الأوسط إلى ماليزيا هذا العام إلى 350 ألفا".