"القلعة" تعتزم التخارج من أصول بـ200 مليون دولار

قال رئيس شركة "القلعة" للاستشارات المالية أحمد هيكل، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركته تعتزم التخارج من أصول بقيمة 200 مليون دولار خلال العام الجاري بهدف التركيز على المجالات الرئيسية للشركة.

وأضاف هيكل أن شركة "القلعة" تقترب من إنشاء القلعة للطاقة لتضم استثماراتها في القطاع، وهي 4 شركات.

وقال هيكل: "منذ 8 سنوات ولدينا تطلع للاستثمار في الطاقة، وكنا نرى أنه استثمار قادم لأن عجز الموازنة في مصر يزيد لدرجة تجعل معه مستويات الدعم الموجهة للطاقة من الصعب استمرارها، وبالتالي فتح القطاع، ومع زيادة الدين المحلي لن تستطيع الدولة الاستثمار في الطاقة بالشكل المطلوب بسبب تراكم الدين المحلي".

وأوضح هيكل "كنا نرغب في دخول قطاع الطاقة فأنشأنا شركة طاقة لتوزيع الغاز الطبيعي وتوليد وتوزيع الكهرباء وشركة للغاز باستثمار 3.7 مليار دولار، وشركة تدوير مخلفات والرابعة شركة مشرق التي تعطي خدمات تموين السفن في منطقة قناة السويس، لابد من زيادة حجم الاستثمارات".

وحول خطة الشركة للتخارج من استثمارات أخرى قال هيكل "نعتزم التخارج من استثمارات بـ650 مليون دولار خلال 3 سنوات للتركيز على الشركات التي نملكها".

وكانت شركة القلعة قد قالت إنها بصدد إنشاء شركة القلعة للطاقة لتضم استثماراتها في قطاع الطاقة وإنها تجري مفاوضات جادة مع مؤسسات دولية للمساهمة في تأسيس تلك الشركة.

يأتي ذلك في إطار سعي خطة الشركة للتحول الاستراتيجي لشركة استثمارية قابضة في خمس قطاعات استراتيجية هي الطاقة والنقل والأغذية إضافة إلى التعدين والإسمنت في أسواق مصر وشمال إفريقيا.