"بوان": ندرس عدداً من فرص الاستحواذ في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة بوان القابضة، المهندس سليمان أبولحية، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة لديها قائمة بعدد من الشركات التي تعتزم الاستحواذ عليها في السوق السعودية.

وأضاف أبولحية "نحن كشركة مساهمة عامة نركز على النمو من خلال القطاعات القائمة لدى الشركة، وفي الجهة الأخرى نستهدف النمو عبر الاستحواذ على فرص في السوق السعودي. لدينا قائمة من الفرص سنعلن عما يتم إنجازه منها في حينه".

وأكد أبولحية أن تقسيم شركة الكهرباء السعودية توجه إيجابي سيكون له أثر جيد على قطاع الكهرباء والصناعات الكهربائية، لأنه سيدفع الشركات لأن تكون أكثر تركيزا، كل في مجال تخصصه".

وأضاف أبولحية أنه لا يوجد شك أن تقسيم الكهرباء السعودية سيحسن من فرصها في الحصول على تسهيلات ائتمانية.

وقال أبولحية "تشكل الصناعات الكهربائية 40% من إيرادات بوان، وشركة الكهرباء السعودية من أكبر عملائنا".