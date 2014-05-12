وزير مصري: دعم خليجي بـ700 مليون دولار شهرياً

عبر وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، عن تقديره للدعم المقدم من السعودية والإمارات والكويت لبلاده.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة "العربية" إن الدعم الخليجي يأتي بصورة منتجات بترولية بقيمة متوسطة شهريا تبلغ 700 مليون دولار، وتستمر المنحة الشهرية حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأفاد بأن المنحة الخليجية لها دور كبير جداً وإيجابي في استقرار السوق المصري، وتوفير المنتجات البترولية.

وحول إعادة هيكلة الدعم الحكومي في مصر، قال الوزير إن حكومة بلاده تنظر إلى هذه المسألة بصورة أشمل تتضمن عدة مشروعات، من بينها تطوير وسائل النقل، والاعتماد على السكك الحديدية للنقل لخفض الكلفة.

وأكد أن هيكة الدعم لا تعني رفع الأسعار فحسب، إنما البحث عن بدائل أقل تكلفة على خزينة الدولة، مشيراً إلى أهمية افتتاح المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق الذي جرى مؤخرا، وهذا ضمن التوجه للاعتماد على النقل الجماعي.