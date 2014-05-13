التويجري: التجارة العربية مع آسيا الوسطى ضعيفة جداً

وصف الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية قيمة التبادل التجاري العربي مع دول آسيا الوسطى بأنه "يعد ضعيفاً جداً" لكونه لا يتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، مقابل إمكانات هائلة لدى الطرفين يمكن تطويرها عبر التعاون المشترك مستقبلاً.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "العربية" مع التويجري، على هامش الدورة الأولى لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي استضافته الرياض.

وأفاد أن المنتدى الاقتصادي له هدفان اقتصاديان، أولها: ربط هذه الدول الإسلامية بجامعة الدول العربية وتعميق التعاون, وثانياً تجديد مسار التجارة الجديد مع هذه الدول، مبيناً أن التجارة في السابق كانت كبيرة جداً، وفي الوقت الحالي ضعيفة ولا تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً.

وأبان أنه تم الحديث عن الربط السككي بين دول آسيا والخليج العربي ليكون هناك تسريع في التجارة لكي يتم جذب رجال الأعمال والمستثمرين العرب للاستثمار في هذه الدول.

من جانب آخر أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية السفير الدكتور يوسف بن طراد السعدون لـ"العربية" أن استضافة المملكة لهذا المنتدى بناء لقرار القمة العربية, وأن المنتدى يأتي لترسيخ ثقافة الحوار مع الآخر، موضحاً أن المنتدى يسعى إلى بناء جسور من التعاون والتواصل في المجال السياسي مع بلورة للمواقف في المحافل الدولية وتأكيد القضايا الراسخة. وكذلك التعاون في الجوانب الثقافية والعلمية, وتعزيز المراكز البحثية في الجامعات وتبادل الوفود.

وبين أن الجانب الأساسي الذي سينطلق منه المنتدى هو تعزيز التعاون والتبادلات التجارية والاستثمارية وتوطيد العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والسعي إلى توسيع دائرة الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول العربية ودول وشعوب آسيا الوسطى.

الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الأولى للمنتدى التي جاءت استجابة لقرار الجامعة العربية بإقامة المنتدى بهدف تعزيز التعاون بين المجموعتين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. ومن المقرر التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجامعة العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بهدف تطوير التعاون المشترك.