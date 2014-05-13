طيران العربية: لن نستحوذ على طيران رأس الخيمة

أكد الرئيس التنفيذي لطيران العربية عادل علي في مقابلة مع قناة "العربية" أنه لم يتم الاستحواذ على شركة طيران رأس الخيمة المتعثرة.

وفاقت أرباح "العربية للطيران" الفصلية التوقعات بكثير، إذ ارتفعت خلال الربع الأول بـ29%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي إلى نحو 72 مليون درهم، مما يعادل 19.5 مليون دولار، إلا أن الأرباح تراجعت بـ22%، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وأشار علي إلى أن الأرباح ارتفعت بفضل زيادة المسافرين وارتفاع ثمن التذاكر.

وكان متوسط توقعات المحللين بأرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري قد بلغ 54 مليون درهم.

وأوضح علي أن عدد المسافرين على متن العربية للطيران خلال الربع الأول شهد زيادة 12%، وأسعار التذاكر زادت بنحو 3%، وهو ما أدى إلى ارتفاع أرباح.

وقال علي "فيما يعلق بأسعار الوقود تحوطنا لسنة 2014 و2015 بما يعادل 50% من حاجتنا ولكن في الربع الأول من 2014، كانت الأسعار مستقرة".

وأشار رئيس العربية للطيران إلى أن شركته لن تستحوذ على شركة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن الشركة أوقفت رحلاتها والطيران المدني في إمارة رأس الخيمة طلب من العربية للطيران أن تكون الناقل الرسمي للإمارة.