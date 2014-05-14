خبير يتوقع طفرة بخدمات قطاع الاتصالات في الجزائر

توقع الرئيس التنفيذي لشركة جلوبل تيليكوم المصرية أحمد أبو دومة، في مقابلة مع قناة "العربية" أن يحدث دخول خدمات الجيل الثالث على الهاتف الجوال في الجزائر، طفرة بنمو خدمات البيانات، بالاستناد إلى ثلاثة عوامل، أبرزها التعداد السكاني الكبير، وارتفاع نسبة التعليم ووجود منافسة قوية بالسوق.

وقال أبو دومة الذي قدم استقالته من الشركة وتسري من الشهر المقبل، إن هذه الطفرة ستخدم نتائج الشركة التي حصلت على رخصة للجوال هناك.

وأوضح أن نمو الإيرادات، بنسبة 12% وارتفاع العملاء بنسبة 8% يأتي نتيجة تحسن أعمال جلوبل تيليكوم في معظم الدول وبالذات بنغلاديش والجزائر. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 831 مليون دولار.

وعوضت غلوبال تيليكوم خسائرها بتحقيق أرباح فصلية بـ43 مليون دولار، مع ارتفاع دخلها التشغيلي بنسبة 18% إلى 209 ملايين دولار في الربع الأول من السنة الحالية، مقارنة مع خسائر بقيمة 204 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت ديون الشركة 2.4 مليار دولار في الربع الأول بارتفاع طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي.