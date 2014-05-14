الرهن العقاري يضيف 32 مليار دولار لسوق السعودية

توقع تقرير لشركة سدكو العقارية في السعودية، أن تضيف منظومة الرهن العقارية الجديدة 32 مليار دولار إلى السوق العقارية خلال 10 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة أنيس مؤمنة في مقابلة مع قناة "العربية"، إن منظومة الرهن العقاري سترفع القروض السكنية المعطاة للأفراد والجميع سيستفيد بما في ذلك الأفراد والبنوك وشركات التمويل.

وأشار التقرير إلى أن السوق السعودية تستوعب 3 ملايين وحدة سكنية جديدة حتى العام 2040.

وحول التحديات التي تواجه منظومة الرهن العقاري قال مؤمنة إن هذه المعوقات تنقسم إلى قسمين الأول بالنسبة للمستثمرين وهو ارتفاع سعر الأراضي وكذلك أسعار مواد البناء يؤدي لارتفاع تكلفة السكن بالنسبة للمستهلك، وهذه الارتفاعات أدت إلى حدوث عملية تحويلية فأصبح المشتري يركز في موضوع السكن على توفير سكن المرحلة وليس المستقبل.

وأوضح تقرير سدكو أن عدد المشاريع العقارية الحالية في المملكة تتجاوز 285 مشروعاً، بقيمة إجمالية تصل إلى 260 مليار ريال.

وأكد مؤمنة أن الرهن العقاري سيساعد أصحاب الدخل المتوسط أو الأقل من المتوسط من ناحية التمويل ويساعد كذلك البنوك والجهات الممولة.