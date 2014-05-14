الشهري: فتح قطاع توليد الكهرباء السعودي للقطاع الخاص

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف أن الشركة السعودية للكهرباء ستتحول إلى شركة قابضة تمتلك 4 شركات سعودية، مشيرا إلى أن موضوع طرح هذه الشركات للاكتتاب أو استقطاب مشاركة القطاع الخاص يبقيان قيد الدراسة.

وأوضح الشهري إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرغبة بفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في توليد الكهرباء.

وقال الشهري "هذه الخطة اعتمدت من قبل مجلس الإدارة من عام 2007، وهي فصل النقل عن التوليد وفتح الطريق لمساهمة القطاع الخاص في قطاع التوليد، والشركة تمتلك عددا كبيرا من المحطات، ولا بد من تقسيم المحطات إلى 4 شركات خاصة تتنافس فيما بينها لتحقيق العدالة".

ولفت الشهري إلى أن شركة الكهرباء تملك 4 شركات توليد وشركة للنقل وشركة للتوزيع، وسيكون لها الحق في أن تبيع بعضها عبر الاكتتاب أو تدخل في اندماجات، ولكن الشركة السعودية للكهرباء ستستمر شركة قابضة.

وأوضح أن الشركة تقوم بدراسات مع جهات متخصصة لاختيار أفضل المسارات بين الطرح في اكتتابات عامة أو الدخول اندماجات أو التوسع.

وأكد الشهري أن الدولة تقدم دعما كبيرا للوقود بالإضافة إلى القروض، كان آخرها قبل أشهر، وقبل سنوات كان هناك قرض حسن بمبلغ 50 مليار ريال.

وقال إن سعر تعرفة الكهرباء تخضع لدراسات من وقت لآخر، وندرس تعديل تعرفة الكهرباء على المستهلك النهائي.

وأكد الشهري وجود دراسة لتقليص الدعم المقدم للوقود وتقديم الدعم للمستهلك النهائي، مشيراً إلى أن الشركة لديها عدد من المستشارين لدراسة كيفية التعامل مع أسهم الشركة وأسهم الدولة المملوكة في الشركة السعودية للكهرباء المتداول أسهمها حاليا، وخلال العام الحالي ستتبين نتائج هذه الدراسة.