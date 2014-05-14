بدران: طرح "العربية للإسمنت" ستتبعه اكتتابات أخرى

انتهت عملية الاكتتاب في 85 مليون سهم للشركة العربية للإسمنت، بقيمة 110 ملايين دولار.

وتمت تغطية الاكتتاب بحوالي 19 مرة لتبلغ نسبة التخصيص 5.4 %، هذا وفقا لمديري الطرح. ويعتبر هذا الطرح الأول الذي تشهده سوق الأسهم المصرية منذ 2010.

وقال حازم بدران نائب الرئيس التنفيذي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سي اي كابيتال" القابضة، إن نجاح هذا الطرح سيعزز وجود طروحات أخرى في الفترة المقبلة داخل بورصة مصر.

وأشار الى التذبذب الذي حصل بالسوق المصرية بعد أن حققت بعض الأسهم زيادة بأسعارها بنسبة 50 % ما دفع إلى حالة من جني الأرباح.