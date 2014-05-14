خبير: 8 أسهم بسوق دبي ستدخل إلى مؤشر الأسواق الناشئة

أكد فؤاد مدني، مدير مبيعات الأفراد في شركة نعيم للأسهم والسندات، أن الارتفاعات القوية التي شهدها سوق دبي المالي، تأتي مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بترقية السوق ودخولها ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

ويترقب سوق دبي اليوم الإعلان عن قرار الترقية هذا.

وقال مدني في مقابلة مع قناة "العربية" إن المحللين الماليين متفقون على دخول 8 أسهم لشركات كبرى، إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وهي كل من: إعمار، موانئ دبي، أرابتك، الدار، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني، واحتمال دخول بنك دبي الإسلامي.

وأرجع التذبذات التي شهدها السوق في اليومين الماضيين، إلى الإقبال الكبير على شراء سهم أرابتك، الذي سجل ارتفاعاً بمقدار يزيد على درهمين خلال يومي تداول.

وذكر أن المستثمرين منذ بداية العام الحالي التفتوا إلى سوق دبي، انتظاراً إلى ما سيحصل اليوم وهو قرار ترقية السوق، ودخول أسهم مدرجة فيها إلى مؤشر مورغان ستانلي.

وأفاد أن بورصة دبي، كسرت اليوم حاجز 5406 نقاط لمؤشرها العام، والأعين تتجه إلى حاجز جديد عند 5650 نقطة.

وبسؤاله عن أداء سوق أبوظبي، قال مدني إنه متوقف على أداء القطاع العقاري وشركاته الرئيسية، مثل: الدار، وإشراق، ورأس الخيمة العقارية، وهي الأسهم التي ستقود صعود المؤشر.