الصغير: تراجع أرباح "إشراق" جاء لعدم تسجيل الوحدات

قال جمال حمد الصغير، العضو المنتدب في شركة إشراق العقارية، إن تراجع الأرباح جاء نتيجة عدم تسجيل الوحدات، مشيرا إلى تراجع نسبة مساهمة إيرادات بيع الأراضي في النتائج المالية.

وأضاف أن طبيعة إيرادات الشركة للفترة الحالية متنوعة، شملت أنشطة بيع أراضي وتشغيل فندقي وتأجير، فيما جاءت نسبة بيع الأراضي في الربع الأول أقل من المتوقع.

وأضاف أن نتائج الشركة ضمت إيرادات أخرى ناتجة من بيع وحدات سكنية في أبراج جزيرة الريم وجميرا فيلج، غير أن أرباحها لم تسجل بعد، لأن المشاريع لاتزال قيد البناء.

وأشار إلى أنه وصلت نسبة بيع الأراضي في الفترة السابقة لنحو 60% من إجمالي ايرادات الشركة، فيما تقلصت الأرباح بنسبة 40%، فيما كانت في الربع الأول 30%.

وأضاف أنه ستكون هناك إيرادات أخرى خلال الفترات القادمة ستتم زيادتها بعد الانتهاء من إنجاز المشاريع، وستتم زيادة إيرادات التأجير والتشغيل الفندقي وإيرادات ناتجة من بيع الوحدات، فيما توقع أن يكون 70% إلى 80% من الإيرادات تشمل تأجير وتشغيل الفنادق، وتأجير الوحدات و30% ستكون بيع أراض في المراحل القادمة.

وأكد أن الشركة تنوي إطلاق مشاريع في أبوظبي " قيت واي" ، وستضم 16 مبنى تشمل فندقين، بالإضافة لمناطق سكنية وتجارية.