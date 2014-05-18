رئيس بورصة قطر: 1.8 مليار ريال ستتدفق من الخارج

قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري، إن التقديرات تشير إلى دخول 1.8 مليار ريال قطري إلى بورصات المنطقة (قطر والإمارات) مطلع يونيو المقبل موعد انضمامها إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI".

وأضاف المنصوري في مقابلة مع قناة "العربية" أن هذه التوقعات لم تصدر عن بورصة قطر، إنما عن المحللين الدوليين في "MSCI" ذاتها عند الحديث عن تقاريرهم بشأن انضمام البورصات في قطر والإمارات إلى هذا المؤشر.

وبسؤاله عن وزن السوق القطرية في المؤشر، وإن كان هذا الوزن يعتمد على الحصة المسموحة للأجانب تملكها في رأسمال الشركات المدرجة في سوق قطر، أكد المنصوري قيام إدارة السوق بتوعية الشركات بأهمية زيادة تملك الأجانب برأسمالها.

وتحدث عن شركات قطرية مدرجة تسمح للأجانب بالتملك بأسهمها بنسبة 100% ومؤسسات أخرى نسبة التملك المسموحة فيها 25%، واصفا إياها بأنها شركات تدرك أهمية هذه الزيادة وستعمل على زيادة المسموح للأجانب تملكه، بموجب تحرك ذاتي منها.

وعن إقبال المستثمرين العالميين على بورصة قطر، أشار المنصوري، إلى زيارات قام بها تنفيذيون إلى كل من نيويورك ولندن، بهدف التسويق للشركات القطرية، وإطلاع المستثمرين الأجانب على أداء تلك الشركات وفرص الاستثمار بأسهمها.