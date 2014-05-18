خبير: تدني سعر الوقود بالسعودية يسبب خللاً "خطيراً"

دعا الرئيس التنفيذي في شركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، محمد الضحيان، إلى إعادة النظر في الدعم المقدم من الدولة لأسعار الوقود في السعودية، معتبرا أن الآلية الحالية للدعم تستفيد منها "قلة" على حساب المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

وقال الضحيان في مقابلة مع قناة "العربية" إن المملكة تستهلك ما يعادل 3 ملايين برميل يوميا من البترول ومشتقاته، وللأسف فإن تدني أسعار منتجات الوقود ساعد على زيادة الاستهلاك، وهذا خطير، ونطالب الجهات المسؤولة عن إعادة النظر في آليات الدعم حتى لا يكون المستفيدون منه "القلة في سبيل رفاهية مزعومة للكثرة".

وحث على أن يوجه الدعم إلى مستحقيه أكثر مما يكون لجميع المتواجدين في المنطقة.

وأشار إلى ما تعانيه المصانع في السعودية من نقص في الغاز، خاصة مصانع البتروكيماويات، موضحاً أن التصريحات لم تزل متضاربة حول هذه القضية من الجهات المعنية.

وقال إن شركة سابك ابتدأت بنشاط الإنتاج من البتروكيماويات الأساسية منذ العام 1987 بحوالي 3 ملايين طن، وارتفع إنتاجها اليوم إلى نحو 100 مليون طن، وباتت الشركة تعمل في أكثر من 40 دولة، فمن غير المعقول أن يبقى الطلب على الغاز من هذه الشركة على حاله.

وأفاد بأن شركة أرامكو تقول إنها تلبي كل المطلوب من الشركات من الغاز، لكنها لم تؤكد قدرتها على تلبية الطلب في المستقبل، وهذا ما يعتبره الضحيان "موضوع النقاش".

وطالب بمنح دعم أكبر وحقيقي للمصانع في السعودية من أجل توفير البيئة اللازمة لهم للعمل في الداخل، والتقليل من الضرائب المفروضة على الاستثمارات السعودية في الخارج، من خلال عودتها وعملها داخل المملكة بالاستفادة من دعم أكبر ينتج عنه توفير الغاز عبر استيراده.