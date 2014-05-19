تقنيات ترشيد الاستهلاك توفر 75% من الطاقة بالمباني

كشفت دراسة حصرية أجرتها جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق تهدف لتقييم الإيرادات المالية التي يمكن جنيها جراء تزويد المباني القديمة بتقنيات موفرة للطاقة، أنه بالإمكان استرداد 75% من أصل 3,6 مليار دولار أميركي يتم هدرها حالياً، وذلك في غضون عامين بعد احتساب نفقات رأس المال، من خلال توفير ما يصل الى 65% من تكاليف الطاقة والتبريد والمياه.

وقال علي السويدي، عضو مجلس الادارة في جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، إن مناخ الخليج الحار ينتج عنه استهلاك أكبر للطاقة في مراحل التشغيل.

وأشار الى أن تحديات التشغيل تكمن في عدم وجود عمالة مؤهلة لصيانة المباني وعدم وجود معلومات كافية عن المباني.

وأشار الى أن التقرير الذي جاء بالتعاون مع شركة "كريدو" للأبحاث، يدل على مؤشر جيد جدا لتأهيل المباني الحالية في سبيل ترشد الطاقة والتقليل من الهدر. وأن فكرة إدارة المرافق هي من تصميم المبنى الى تقليل تكلفة التشغيل ذي فاعلية أكبر وبطاقة استهلاكية أقل.

وأضاف أن فكرة الجمعية تكمن في توعية السوق والتعاون مع الجهات الأخرى مثل جمعيات المباني الخضراء في الامارات وقطر والسعودية، ولتوعية الملاك ومستخدمي المباني وموفري الخدمات أنه يجب أن يكون هناك تكاتف في توفير منظومة وأن يكون المبنى فعالاً وصحياً حتى يشعر المستخدمون بارتياح.