الصناعات التحويلية تخلق 6 أضعاف فرص عمل "الأساسية"

أكد الرئيس التنفيذي للتكرير وتجزئة الغاز في شركة أرامكو السعودية، عمر بازهير، في مقابلة مع قناة "العربية"، على أهمية تعزيز دور الصناعات التحويلية في دول الخليج، لاسيما المعتمدة على منتجات صناعة البتروكيماويات.

وقال بازهير "الصناعات التحويلية تخلق آلاف فرص العمل، وتزيد القيمة المضافة، وتقلل الاعتماد على تصدير البتروكيماويات، وتركز على تصنيعها داخليا".

وأكد بازهير أن 15 سنة من الاستثمارات الكبيرة خلقت منتجات جديدة تعتمد عليها الصناعة التحويلية، حيث تهدف أرامكو إلى خلق سلسلة متكاملة من المنتجات توفر فرص عمل وقيمة مضافة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتكرير وتجزئة الغاز في أرامكو أن الصناعات التحويلية تخلق 5 إلى 6 أضعاف فرص العمل التي توفرها الصناعات الأساسية، إضافة إلى زيادة أعداد الطبقة الوسطى، وبالتالي تحفز الاقتصاد.

ولفت بازهير إلى أن نجاح الصناعة التحويلية يستوجب توفير خدمات مساعدة الصيانة والتمويل.