وزير مالية الكويت لـ"العربية": ترشيد النفقات ضروري

حذر وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، من أن ميزانية الدولة ستواجه عجزا مؤكدا وسط الزيادة المطردة في المصروفات العامة والتي تفوق نمو الإيرادات.

وشدد الصالح أمام جلسة للبرلمان الكويتي على أن هذا الرأي تعكسه أيضا مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

وفي حديث مع قناة "العربية"، أشار الصالح إلى استمرار العمل على ترشيد الدعم كخطوة أساسية لتحسين مالية الدولة، داعيا إلى التفريق بين ترشيد الدعم وتخفيضه.

وقال نتحدث عن ترشيد الدعم وليس تخفيضه كخطوة أساسية للمستقبل، مؤكدا أن عملية ترشيد نفقات الدولة ستأخذ الطابع الاقتصادي الخالص، دون الاستناد إلى أي معايير أخرى.