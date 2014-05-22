أرامكو: سندرس جدوى "الصخري" بعد نفاد الغاز التقليدي

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين خالد الفالح، في مقابلة خاصة ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" على شاشة "العربية"، إن الشركة ستقوم بدراسة جدوى الاستثمار في الغاز الصخري بعد استنفاد الغاز التقليدي وتزايد الخبرة فيما يتعلق بتطوير وإنتاج الغاز الصخري في الجلاميد والمناطق الشمالية للمملكة.

وقال الفالح: "تسارع نمو إنتاجنا من الغاز في السنوات الأخيرة من الخليج العربي، وإنتاج الغاز غير التقليدي في الشمال خيار اقتصادي لإنتاج الكهرباء هناك".

وأكد الفالح أن الغاز الصخري في "الغوّار" وما حوله عميق جداً ومكلف جدا مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة للمملكة حالياً، مشيراً إلى أن الطلب والإنتاج العالميين للبترول متوازنان ما سمح باستقرار الأسعار في نطاق معقول، حيث تهدف الشركة إلى المحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى للسعودية عند 12.5 مليون برميل.

وأضاف الفالح: "الطلب على البترول السعودي مستقر عند مستويات معقولة جدا، والطاقة الإنتاجية القصوى السعودية هي التي أتت باستقرار أسواق النفط".

وأوضح رئيس أرامكو أن "الفرصة سانحة لنصبح رواداً في قطاع التكرير والكيماويات، ونطمح لتحقيق نمو ضخم في الصناعات اللاحقة لصناعة البترول، وستكون استثماراتنا ضخمة في القدرة الإنتاجية والبشرية والتقنية".

وقال الفالح إن كل خيارات أرامكو للنمو في الكيماويات مفتوحة بما فيها الاستحواذات، مشيراً إلى أن "صدارة" سيحقق مبيعات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا.

ولفت رئيس أرامكو إلى أن الوصول لمبيعات كيماوية سنوية بـ50 مليار دولار ليس ببعيد، موضحاً أن التكامل مهم بين الاستثمارات الوطنية وتلك العالمية.

وقال الفالح إن "تنوع وتقدم المنتجات البتروكيماوية فرصة لتستفيد منها الصناعات التحويلية، وأهمية وجود شركات صغيرة ومتوسطة حول المجمعات الصناعية الكبرى، مع ضرورة تعظيم الفرص الاستثمارية للشركات التحويلية المتوسطة".

وأوضح الفالح أن مجمع الصناعات التحويلية المرتبط بـ "بترورابغ" متاح للمستثمرين.