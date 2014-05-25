خبير: سوق السعودية الأكثر ثقة والأقل تذبذباً خليجياً

قال مازن السديري رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، إن سوق الأسهم السعودية خلال الشهر الحالي، كان الأقل تذبذبا على المستوى الخليجي، بسبب عودة المستثمرين إلى "التحليل الأساسي" واعتمادهم على النتائج الفعلية للشركات ما يجعل درجة الثقة بالسوق هي الأعلى أيضا.

وأضاف السديري في مقابلة مع قناة "العربية" أن الإجراءات التي اتخذتها سوق المال السعودية، أخيراً وأبرزها اشتراط اعتماد البيانات المالية للشركات من المدقق الخارجي المستقل، إلى جانب فتحها تحقيقا بتداولات "سهم تهامة للإعلان" كلها عوامل تحد من التلاعب وتعزز الثقة بالسوق.

وعقد للمقارنة بين، نمو سوق الأسهم، مقارنة مع النمو الكلي للاقتصاد السعودي، مؤكدا أن الفرصة لم تزل سانحة لمزيد من الارتفاعات في سوق الأسهم، حتى مع بقاء مكرر الربحية لأسهم بعض الشركات بمعدل يزيد على 15 مرة في شهر مايو الحالي.

واعتبر السديري أن السوق بحاجة إلى نتائج تشجيعية من القطاعات الرئيسية، مشيراً إلى أن زخم التداولات يدور بين القطاعين العقاري المعتمد على الارتفاع الحاصل بقيمة العقارات في المناطق المقدسة، إلى جانب تداولات قطاع التأمين.

ولفت إلى ما تعرضت له قطاعات رئيسية من اهتزاز خلال الفترة الماضية، ومنها قطاع الإسمنت الذي تعرض للتصحيح، بسبب هيكلة قطاع العمالة في المملكة، إضافة إلى اهتزاز نتائج بعض شركات الاتصالات، مثل "أس تي سي" وبنك الراجحي في قطاع البنوك.

وشدد السديري على أن تأثر القطاعات الرئيسية، "يمكن تداركه أو استعادته" لأنه متعلق بأحداث عابرة ولم ينجم عن خلل في أصول وأداء تلك الشركات.

وقارن بين ربحية مؤشر السوق بنسبة 14% منذ بداية العام الحالي، في حين بلغت ربحية قطاع البنوك 9.3% وقطاع البتروكيماويات 2.6% مؤكداً أن السوق في المرحلة المقبلة سوف يشهد بعض المضاربات لحين اقتراب موعد النتائج الربعية المقبلة، عندها سوف يستعيد السوق توازنه ويعتمد أكثر على تحليل البيانات الأساسية من نتائج الشركات وتتراجع المضاربة.