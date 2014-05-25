خبير: "تايم شير" لا يناسب العرب لعدم انتظام إجازاتهم

قال المهند شرف الدين، رئيس مجلس الإدارة بشركة الصقر العربي للعطلات، إن واحداً من أهم أسباب عدم انتشار نظام المشاركة بالوقت للترويج السياحي "تايم شير" في المنطقة العربية، هو عدم انتظام الإجازات.. "بطبيعتنا لسنا منظمين في إجازاتنا".

وذكر شرف الدين في مقابلة مع قناة "العربية" أن 10 ملايين عائلة في العالم مشتركة بنظام "تايم شير" الذي يعرف بأنه تملك لحصة زمنية في أحد الفنادق أو المنتجعات، وشراؤها بموعد مسبق لاستخدامها في المستقبل بمواعيد محددة.

وعلى الرغم من تنامي هذا القطاع السياحي عالمياً، إلا أنه لا يشكل في المنطقة العربية أكثر من 1%، بحسب شرف الدين الذي أشار الى وجود ثلاثة مشاريع في الإمارات لجذب السياح من خلال نظام "تايم شير".

وأفاد بأن الأوروبيين والافارقة هم أكثر المستهدفين لجذبهم عبر نظام المشاركة بالوقت الى دبي، للإقامة السياحية بمناطق مثل نخلة جميرا، وأبراج بحيرات الإمارات.

وبحسب إحصاءات حديثة يمثل هذا النظام حوالي 15% إلى 20% من قطاع السياحة عالمياً، مع توقعات تشير الى أنه سيساهم بنحو 14 مليار درهم في اقتصاد دبي بحلول 2020.