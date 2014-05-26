تشديد السياسة النقدية أكبر المخاطر لأسواق الأسهم

توقع رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، بقاء معدل التضخم عند مستواه المنخفض في الوقت الحاضر، مرجحا صعوده تدريجيا ليقترب من المستوى المستهدف عند 2%.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات بلجوء المركزي الأوروبي إلى الفائدة السلبية للحيلولة دون انكماش الأسعار بعد أن سجل معدل التضخم مستوى متدنيا عند 0.7% خلال الشهر الماضي.

وأكد دراغي أن البنك المركزي سيكون في حالة تأهب لمواجهة أي مخاطر قد تظهر على المدى المتوسط إثر تدني معدل التضخم.

وقال مدير المحافظ، مكدوغل مكدوغل اند ماكتير، بسام القاضي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أسعار السندات تشير إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، فيما يشير انتعاش الأسهم إلى طفرة في الاقتصاد تدفع لزيادة شهية المخاطرة.

وأكد القاضي أن المستويات القياسية الحالية تشير إلى أن الأسهم سبقت انتعاش الاقتصاد العالمي بعد وصولها إلى مستويات عالية.

وقال القاضي "هناك ظاهرة ثانية هي انخفاض القدرة الشرائية في العالم الناضج، ويقابله نشاط في الأسواق القابلة للنمو".

وتوقع القاضي أن تدني أسعار الفوائد وأرباح الشركة المعقولة جدا سيحسم الصراع لصالح أسواق الأسهم عالمياً.