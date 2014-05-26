فقيه: إيجارات الأسواق التجارية خفضت خسائر "جبل عمر"

قال طارق فقيه، عضو مجلس الإدارة في شركة جبل عمر، إن الإيرادات الإيجابية من تأجير الأسواق التجارية والفنادق هي السبب الأول للخفض الكبير في خسائر الشركة.

وقال فقيه في مقابلة مع قناة "العربية" إن مشروع "جبل عمر" يتضمن 6 مراحل، الأولى منه على شارع إبراهيم الخليل بمكة بمساحة 486 ألف متر مربع، فيها 10 أبراج من 5 فنادق رئيسية وسوق تجاري بمساحة 80 ألف متر مربع.

وذكر أن المرحلة الأولى انتهى منها جزء، وبدأ يشتغل بها أول فندق "هيلتون سويتس" بحجم 800 غرفة و400 غرفة أخرى تحت العمل، إلى جانب الانتهاء من جميع الشقق للبيع.

وعن المرحلة الثانية، قال فقيه إنها جرت بقرض من خادم الحرمين عن طريق وزارة المالية، وهي قيد، ومن المقرر أن تنتهي خلال 36 شهراً مقبلة.

وفي المرحلة الثالثة برجان على شارع إبراهيم الخليل، إلى جانب المرحلة الرابعة التي سلمت إلى شركة "آر سي سي" بمساحة 400 ألف متر مربع.

تراجع الخسائر 92%.

وقلصت شركة "جبل عمر" للتطوير في السعودية خسائرها للربع الثاني من عامها المالي بنسبة 92% إلى 470 ألف ريال، وذلك مقارنة مع الفترة المقابلة قبل عام.

وتراجعت خسائر الشركة خلال 6 أشهر بنسبة 74%.

وأرجعت الشركة خفض خسائرها إلى تراجع مصاريف البيع وتأجير أسواق تجارية، كما تراجعت الخسائر الفصلية بنسبة 81 % مقارنة مع الربع السابق.

كما كشفت الشركة عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية بحوالي 2.6 مليار ريال عبر تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وسداد الجسر التمويلي الممنوح من مصرف الراجحي بجانب مصروفات تصاميم وأعمال أساسات وإنشاءات.