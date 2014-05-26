وكالة: زيادة عقارات الخليج ستخفض الأسعار بالمستقبل

قال مدير التقييمات التحليلية للمؤسسات المالية في "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تيموشن انجين في مقابلة مع قناة "العربية"، إن العلاقة بين البنوك والقطاع العقاري في الخليج هيكلية، حيث تعتبر العقارات فئة أصول مهمة لهذه الاقتصادات وليس فقط نشاطا رئيسيا لها.

وأضاف انجين أن معدلات الفائدة المتدني عالميا، وانتعاش الاقتصاد الإماراتي، دعما أسعار العقار في الإمارات، لاسيما دبي.

وأوضح انجين "أعتقد أن العلاقة بين البنوك والقطاع العقاري هيكلية، فعند النظر إلى دول الخليج نجد أن معظم الاقتصادات تولد الجزء الأكبر من ناتجها المحلي الإجمالي من قطاع البتروكيماويات، كما أن الإيرادات ليست منوعة، فالاقتصادات الخليجية عمرها صغير نسبيا، وهي لاتزال قيد الإنشاء، لذلك هناك العديد من العقارات والبناء ليس فقط كنشاط رئيسي بل كفئة أصول مهمة. أعتقد أن هذه الهيكلية ستسمر في السنوات المقبلة".

ولفت انجين إلى أنه من الصعب القيام بتصريح جريء حول أسعار العقارات في دبي، ولكن بالطبع شهدنا قفزة كبيرة في الأسعار خلال السنتين الماضيتين، نتيجة عوامل رئيسية، أبرزها معدلات الفائدة المتدنية عالميا، مما زاد اهتمام المستثمرين بشكل كبير في سوق العقارات، ليس فقط في الإمارات أو الخليج، بل عالميا. هذا إلى جانب الانتعاش الاقتصادي العام في الإمارات بدعم من قطاعات السياحة والتجزئة وخدمات الشركات التي كانت عوامل تحفيزية للقطاع العقاري.

وأكد انجين أن "جزءا من ارتفاع أسعار العقارات مبرر، ولكننا ندرك أن الارتفاع كان كبيرا وحادا. وعند النظر إلى التوقعات المستقبلية أو النشاط الحالي، نرى بالتأكيد توجها قويا نحو شراء الوحدات على الخريطة مقابل طلب أقل نسبيا على السوق الثانوية، حيث إننا نرى بالتأكيد علامات استقرار الأسعار للوحدات القائمة، إلا أن الطلب الأكبر يتركز على البيع على الخريطة، لاسيما من المستثمرين الأجانب. أعتقد عموما أنها مدعومة بالمعروض، لأن ما نراه الآن أن هناك طلبا قويا من المستثمرين".

وأشار انجين إلى أن السؤال الأبرز يبقى "هل سيشهد السوق فائضا في المعروض؟"، ما نراه الآن أن بعض المطورين، ومعظهم مملوكون من الحكومة، يطلقون مشروعا تلو الآخر، لذلك علينا أن نرى ما إذا ستتم إدارة السوق بشكل معتدل.

وأكد انجين أنه إذا ارتفع المعروض خلال السنوات المقبلة سيكون له تأثير سلبي بالتأكيد، ولكن نتوقع استقرار الأسعار خلال الـ12 شهرا المقبلة، ولا نتوقع حدوث تصحيح كبير.