بورصة مصر عانت سنوات عصيبة بعد ثورة يناير

عانى المستثمرون بالبورصة المصرية من فترات صعبة في أعقاب ثورة يناير، سواء المصريون منهم أو العرب والأجانب، وقد تمثل ذلك بخسائر بلغت 21 % في نهاية العام 2011. إلا أن الصورة اختلفت كليا في العام التالي لينهي مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 العام على مكاسب فاقت 50%.

لكن هذه المكاسب سرعان ما تراجعت بأكثر من النصف بنهاية 2013، أما هذا العام فالتفاؤل هو سيد الموقف, حيث شهدت البورصة مكاسب بمعدل 29% منذ بداية 2014.

وتبدو بصمات ثورة يناير واضحة على البورصة, حيث سجل المؤشر الرئيس أدنى مستوى له قرب 3500 نقطة، مقابل أعلى مستوى سجله خلال الشهر الحالي, أي بعد عامين ونصف العام, فوق 8 الآف وسبعمئة نقطة. ومن الملفت أيضا ، الهبوطُ الحاد الذي طال القيمة السوقية للشركات المدرجة في ديسمبر عام ألفين وأحد عشر بتراجعها إلى مئتين وتسعين مليار جنيه.

500 مليار جنيه قيمة السوق

وبالرغم من التحسن القوي للقيمة السوقية وتحديدا في مارس الماضي، إلا انها تبقى بعيدةً عن أعلى مستوى لها قبل نحو أسبوعين من ثورة يناير حيث تجاوز 500 مليار جنيه.

ومن أجل التصدي للتقلبات الحادة التي شهدتها البورصة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلاتٍ على قواعد القيد لتسهيل إدراج الشركات,إلى جانب استئناف الطروحات الأولية, كما أقرت الهيئة قواعدَ صناديق المؤشرات بمنح شركة بلتون أول ترخيص لصندوق المؤشرات في السوق.

وحول قانون الصكوك المثير للجدل الذي أصدرته حكومة الرئيس السابق مرسي, فقد قررت هيئة الرقابة المالية الاستغناء عنه.

لكن يبقى التطور الأبرز هذا العام هو استئناف الطروحات الأولية بعد انقطاعها منذ2010 حيث تمت تغطية طرح (العربية للأسمنت) تسعَ عشرة مرة , ومن بعدها (سبأ للادوية) وهو اكتتاب صغير , تمت تغطيته 27 مرة.



ركيزة أخرى تأثرت باضطراب الأوضاع, هي الاستثمار الأجنبي, الذي واجه غياب الاستقرار السياسي والأمني، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وعدم استقرار سعر الصرف. ومؤخرا انضم تحدي توفير الطاقة إلى هذه القائمة .

وقبل ثورة يناير اجتذبت مصر نحو سبعة مليارت دولار، ليهبط الرقم إلى ملياري دولار بعد الثورة. لكن العام المالي التالي شهد تحسنا عند 3.6 مليارات دولار .إلا أن التحسن لم يستمر إذ تراجع لمستوى 3 مليارات دولار.

17 مليار جنيه احتياطيات

ويبدو أن العام الحالي سيشهد تحسنا كبيرا في تدفق الاستثمار الأجنبي، حيث بلغ بنهاية النصف الأول 2.8 مليار دولار, لا سيما في ظل جهود الحكومة. التي اقرت مؤخرا قانونٍ يُحصّن عقود الحكومة مع المستثمرين بمنع أى طرف ثالث من الطعن عليها, كما تمت تسوية نزاعات مع مستثمرين عقاريين.

وعلى مدار آخر ثلاثة أعوام واجه الاحتياطي الأجنبي شبح التبخر. فبعد بلوغه أعلى مستوياته بنهاية ألفين وعشرة: فوق 36 مليار دولار، عاد ليهبط إلى النصف بنهاية 2011 ، ليواصل مَنحى الهبوط في 2012. لكنه عاد للتعافي بنهاية العام الماضي ليستقر قرب 17.5 مليار دولار, بتراجع يفوق 50 % مقارنة مع ارقام 2010.

ويتكون الرصيد الحالي للاحتياطي الأجنبي المصري من سبائك ذهبية بأربعة مليارات ونصف المليار , أما بقية المبلغ فهو ودائع من دول الخليج بجانب سيولة نقدية لتلبية احتياجات البلاد من العملة بهدف الاستيراد.

مصادر العملة الأجنبية في مصر ليس عديدة, فهي تنحصر بشكل أساسي في أربع جهات, أولها , قناة السويس بعائد سنوي يبلغ خمسة مليارات ونصف المليار دولار ,تأتي بعدها السياحة , بإيرادات بأقل من ستة مليارات دولار العام الماضي ,ثم تحويلات المصرين من الخارج التي سجلت رقما قياسيا عند 17 مليار دولار في 2013.