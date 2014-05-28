خبير: 1300 دولار متوسط سعر الذهب خلال الفترة القادمة

توقع عمرو عبدو الرئيس التنفيذي لشركة Tradseys في مقابلة مع قناة "العربية" أن تتراوح أسعار الذهب خلال الـ12 شهراً القادمة ما بين 1250 و1350 دولاراً للأوقية.

وتواصل أسعار الذهب هبوطها خلال الجلسة لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف، بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين وصدور بيانات أميركية تشير إلى قوة الاقتصاد.

وقال عبده إن الذهب غير مستفيد من تخارج السيولة من الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن المستثمرين يبحثون عن عائدات مرتفعة قد لا يوفرها لهم الذهب خلال الوقت الحالي.

ولفت إلى أن التحليل المالي يدعم ارتفاع أسعار الذهب، إلا أن غياب الطلب الاستثماري لا يخدم تجاوز أسعار الذهب متوسط الأسعار الحالية.

وأكد عبده أن انخفاض الطلب من الصين بأكثر من 18% أثر على الأسعار، فيما تشير التوقعات من الهند إلى أن الطلب سيوازي الإنتاج.

وقلل هبوط أسعار الذهب من جاذبيته كأداة استثمارية للتحوط من التضخم.

وكان الذهب قد تكبد خلال جلسته الماضية خسائر بـ2.3%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ ديسمبر الماضي.