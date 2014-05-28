سجواني: ديون "داماك" حالياً تقل عن 50 مليون دولار

أكد رئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مبيعات الشركة على الخريطة بلغت 870 مليون دولار خلال الربع الأول من هذا العام.

وأشار سجواني إلى أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.

وأوضح رئيس داماك أن جزءا من حصيلة الصكوك التي أصدرتها الشركة استخدمت لتسديد نحو 100 مليون دولار من الديون.

وقال سجواني إن "داماك" تطور 25 ألف وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، فيما تقل ديون الشركة حاليا عن 50 مليون دولار.

ولفت إلى أن النقد لدى "داماك" يبلغ 1.4 مليار دولار، وهو يكفي لتمويل المشاريع.

وحول القطاع العقاري في دبي قال سجواني إن السوق العقارية قوية بفضل القيود التي فرضتها "ريرا"، وأن تعافي القطاع العقاري في دبي بدأ في يونيو 2012، مؤكداً أن المطورين الكبار حريصون على الحد من المضاربة.