العراق: سنلتزم إنتاج 4 ملايين برميل يوميا نهاية 2014

قال رئيس هيئة المستشارين لدى مجلس الوزارء العراقي، ثامر الغضبان، في مقابلة مع قناة "العربية"، ضمن برنامج مستقبل الطاقة، إن بلاده مازالت ملتزمة باستهداف إنتاج 4 ملايين برميل يوميا نهاية العام.

وأضاف الغضبان أن الزيادة في الإنتاج ستأتي من مجموعة حقول، أبرزها حلفايا وغرب القرنة 2، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة 750 ألف برميل يوميا، ليبلغ إنتاج العام المقبل 4.5 مليون برميل يومياً.

وقال الغضبان "لا إشكالية لدى العراق في زيادة الطاقة الإنتاجية، طاقة العراق التصديرية في الخليج تبلغ 2.3 مليون برميل يوميا، ونواجه في العراق مشكلة في التخزين والضخ في الفاو".

ولفت الغضبان إلى أن خط "البصرة - حديثة" ستبلغ سعته 2.25 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا الخط استكملت دراساته التصميمية، وسيمول من ميزانية العراق.

وحول خط "حديثة-العقبة"، قال الغضبان إن سعته ستبلغ مليون برميل يوميا، وسيكون مشروعا استثماريا دوليا سيتم تلزيمه لتحالف عالمي نهاية العام.

وبشأن الخلاف مع أربيل، قال الغضبان إن بغداد وأربيل متفقتان حول العديد من الأسس، ومن بينها "وحدة" النفط العراقي والشركة التسويقية "سومو".