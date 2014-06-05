خبير: جيل مستثمرين جديد يحسن احترافية أسواق الخليج

قال الرئيس التنفيذي لشركة AD Capital محمد شوكي في مقابلة مع قناة العربية إن جيلاً جديداً من المستثمرين دخل إلى أسواق الإمارات وقطر سيسهم في تحسين نوعية واحترافية الأسواق في الخليج لأنهم مستثمرون طويلو الأمد.

وأضاف شوكي "اللافت للنظر أن السياق العام قبيل وبعد الانضمام هو موجة من التذبذب التي تشهدها أسواق الإمارات وقط بسبب التدفقات التي شهدتها هذه الأسواق في فترة زمنية محدودة، والتي وتقدر بحوالي 600 مليون دولار في الإمارات و500 مليون دولار في قطر".

وأكد شوكي أن هذه التأثيرات والتذبذب قد يستمر لفترة قصيرة، إلا أن الشريحة الجديدة من الصناديق الأجنبية ستحد من هذه التذبذبات، خاصة وأن المعيار الوحيد لها هو القيمة العادلة للأسهم.

وقال شوكي أن غلاء أسواق المنطقة هو أمر نسبي لأن الأسواق تتداول مكرر ربحية عند 15 مرة، فيما تتداول الأسواق الناشئة عند 11 مرة، ولكن يجب تذكر المشاكل التي واجهتها الأسواق الناشئة مثل روسيا والبرازيل.

وأشار شوكي "أن التدفقات المالية بدأت تدخل الأسواق منذ جلسة يوم الخميس الماضي وهي صناديق أكبر ولا يحكمون بتوقيت معين والمعيار الوحيد هو القيم العادلة للأسهم وهذا الجيل الجديد سيحسن الأداء ويقلل المضاربة من صناديق التحوط والأفراد.

وأكد شوكي أن أسهم قطاع التجزئة الاستهلاكية في السعودية وبعض أسهم العقارات في الإمارات وعدد من أسهم البنوك في الكويت جاذبة.