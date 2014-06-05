السعودية سوق رئيسية لمجال الخدمات اللوجيستية

ناقش مؤتمر الأسواق الناشئة اللوجيستي، أهمية منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مركزا لوجيستيا عالميا، وذلك في ظل تسارع وتيرة التوسع في المناطق الناشئة مثل إفريقيا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية.

وسوف يقوم كل من عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، وجون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسبورت انتليجنس، وإلياس منعم، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك محمد عيسى الرئيس التنفيذي لأجيليتي دبي ونائب الرئيس الأول لأجيليتي الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين، بالمشاركة في جلسة المائدة المستديرة.

وفي مقابلة مع قناة "العربية قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة عيسى الصالح إن السعودية تعد سوقا رئيسية لمجال الخدمات اللوجيستية.

وأضاف الصالح أن الأسواق الناشئة تمثل فرصا واعدة للخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أن إيرادات شركة "أجيليتي" حول العالم تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

وأكدت شركة "أجيليتي" تأثر أعمالها بالأحداث في مصر.