خفض خسائر شركة طيران الخليج 52% بنهاية 2013

حققت شركة طيران الخليج أقوى نتائج مالية لها خلال السنوات الثماني الماضية وذلك بخفض الخسائر بأكثر من 100 مليون دينار بحريني، أي بنسبة %52 وذلك بنهاية عام 2013.

وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، أكد وزير المواصلات البحريني كمال بن أحمد أهمية التوازن الذي يتم تحقيقه بين حجم القوى العاملة والأسطول الجوي في إعادة الهيكلة للشركة.

وأوضح بن أحمد أن تخفيض الخسائر خلال عام واحد إنجاز طيب، إلا أنه أمام الشركة طريق طويل، حيث نسعى إلى تقليل التكلفة وزيادة الإيرادات.

وقال "بدأنا نتوسع ونزيد الوجهات ونفتتح وجهات جديدة، نسعى لتوفير خدمة جيدة للمواطنين البحرينيين والمقيمين أيضاً، وليست لدينا أي خطة لتسريح العمالة، وسنفي بكافة التزاماتنا المالية".





