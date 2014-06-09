الشريف: صعوبات اندماج "سبكيم" و"الصحراء" ليست فنية

قال ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة إن الصعوبات التي واجهت الاندماج بين شركتي "سبكيم" و"الصحراء" ليست فنية، وإن الاندماج مخطط له منذ فترة طويلة، وإن الصعوبة الأساسية تكمن في هيكلة ملكية الشركتين ووضع إطار مناسب لدمج عملياتهما.

وأضاف أن التكامل التشغيلي يمكن أن يحقق بنسبة عالية عن طريق الاتفاقيات المشتركة للشركتين، وأن عملية الاندماج ساهمت في نزول الأرباح من 1,3 إلى 0.4%.

وأضاف أن تلك الميزة تم فقدها، غير أن وجود السيولة وتمويل البنوك للمشاريع أعطى دعماً إضافياً للشركتين.

إلى ذلك، أعلنت شركة (سبكيم) تأجيل مفاوضات الاندماج مع الصحراء للبتروكيماويات.

وأضافت (سبكيم) أن الشركتين واجهتا صعوبة في التوصل إلى هيكلية لتنفيذ الاندماج مقبولة من الطرفين، بحيث تضمن بقاء الشركتين وتمكنهما من تحقيق التكامل التشغيلي.

وبذلك ستوقف الشركتان عملية تبادل المعلومات التي تتم في إطار عمليات الفحص النافي للجهالة، علما أن الشركتين دخلتا مفاوضات الاندماج في يونيو الماضي.