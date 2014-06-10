القرقاوي: تطور التقنية يحتم رفع كفاءة الأداء الحكومي

أطلق مجلس الأجندة العالمية لمستقبل الحكومات التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، تقرير "التكنلوجيا ومستقبل الحكومات" بهدف مساعدة الحكومات، لاستخدام التقنيات الحديثة وتقديم خدمات عامة أفضل.

وجاء عرض التقرير بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، لتحسين مستويات الأداء الحكومي في مكافحة الفساد والتمثيل السياسي والبيروقراطية والثقة والقيادة والأمن والابتكار.

وصرح وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد عبدالله القرقاوي لـ"العربية"، أن هناك حاجة متزايدة لدى الحكومات لمراجعة الخطط والاستراتيجيات، وخصوصاً مع الطفرات التقنية والتكنلوجية الكبيرة التي يشهدها العالم بشكل متسارع.

وقال خلال اللقاء إن "هناك تركيزا كبيرا اليوم على الإبداع في قطاع الشركات والقطاع الخاص، مع أن دور الحكومات مهم جداً، حيث إن لديها 7 مليارات عميل حول العالم، لابد من تقديم خدمات متميزة وتقديم تكنولوجيا للعملاء، ولابد من الابتكار والإبداع في القطاع الحكومي".

وأضاف أن "نسبة استخدام الهواتف الذكية أو التكنلوجيا الذكية في الإمارات الأعلى في العالم بحدود 78% بعد الولايات المتحدة، واستخدمت الإمارات التكنلوجيا لخدمة المواطن والمقيم في الإمارات من خلال توفير وسائل الاتصال وتقديم خدمات ذكية وبطرق حديثة".

وأشار إلى أن حكومة الإمارات تعد من أكفئ حكومات العالم، وهي ثاني حكومة بالعالم في استخدام التكنلوجيا، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.