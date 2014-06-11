رئيس بورصة مصر: استقرار الجنيه عزز ثقة المستثمرين

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن بلاده بعد نجاحها في تحقيق الاستحقاق الرئاسي، تتطلع إلى كسب مزيد من الثقة في مجال الأسواق المالية وحركة الاقتصاد.

وربط عمران في مقابلة مع قناة "العربية" بين قرار مؤسسة مورغان ستانلي MSCI بالإبقاء على بورصة مصر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، وقرار البنك المركزي المصري، الذي سمح للأجانب بحرية تحريك الأموال والتحويلات من وإلى مصر.

وأضاف رئيس البورصة أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً ساهمت كثيراً في تذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين الأجانب في السابق في تحويل الأموال لأوطانهم، واعتبر عمران قرارات المركزي وما ترتب عليها من آثار الحافز الرئيسي لـ MSCI لاستبعاد السوق المصري من قائمة المراجعة على المؤشر العالمي.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم عن قرارها إبقاء البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI وذلك نتيجة التطورات الإيجابية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في احتياطيات النقد الأجنبي والتي تعكس استقراراً في سياسات سعر صرف العملة المصرية.

وكانت مؤسسة مورجان ستانلي قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن نيتها إخضاع السوق المصري للمراجعة لاتخاذ قرار باستبعادها من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب التوترات الخاصة بسعر الصرف وتحويلات المستثمرين الأجانب.