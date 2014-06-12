الجاسر يكشف للعربية تفاصيل تمويل دمج فيلا مع بحري

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "النقل البحري"، صالح الجاسر، أن تمويل صفقة دمج أسطولي وعمليات "البحري" وشركة "فيلا" البحرية العالمية المحدودة "فيلا" المملوكة لـ"أرامكو" السعودية، ستمول من مصرفين سعوديين ومصرف أجنبي، مشيراً إلى أن الاندماج بين "النقل البحري" و"أرامكو" يعتبر الأكبر على مستوى الاندماجات في السوق السعودي.

وقال الجاسر في مقابلة مع قناة "العريبة"، إن المفاوضات جرت على تقييم سعر صفقة الاندماج بين 1.3 مليار دولار و1.7 مليار دولار، في حين انتهت المباحثات إلى إبرامها بقيمة 1.3 مليار ريال، تعادل نحو 4.9 مليار ريال سعودي، وجعل الجانب النقدي من الصفقة بنحو 3.12 مليار ريال، تعادل نحو 832 مليون دولار.

وقال إن الشركة حصلت على موافقة الاندماج من مجلس البترول ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وزاد أن أسطول النقل البحري سيخصص 31 ناقلة للعمل في نقل المواد البترولية بعد ستة أشهر من الاندماج، مبيناً أن عدد ناقلات "النقل البحري" يصل إلى 52 ناقلة.

وأكد أن شركة "النقل البحري" ستدفع لفيلا بموجب هذه الصفقة عوضا إجماليا يقدر بنحو 4.9 مليار ريال، عبارة عن مدفوعات نقدية قدرها 3.12 مليار ريال، إضافة إلى تقديم 78.75 مليون سهم جديد من أسهم البحري، يتم إصدارها بسعر متفق عليه يبلغ 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد، لتكون حصة فيلا في ملكية البحري 20% من إجمالي الأسهم بعد إتمام عملية الإصدار.

وأوضح الجاسر أن الاندماج سيشمل الموظفين، السفن وأنظمة الأعمال التابعة لكل من الشركتين، إلى جانب تحمل المسؤولية عن إدارة شبكة ناقلات النفط العملاقة التابعة لـ"أرامكو" السعودية، بحيث ينتقل كل ذلك ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري.

وأضاف أن البحري ستكون الناقل الحصري لـ"أرامكو" السعودية في مجال خدمات الشحن البحري للزيت الخام بناقلات النفط العملاقة بموجب اتفاقية طويلة الأجل، كما ستصبح مسؤولة عن أعمال نقل النفط الخام، وعلاوة على ذلك، تخطط الشركتان لاستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما في قطاعات الأعمال البحرية.

يشار إلى أن شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة، مملوكة بالكامل لـ"أرامكو" السعودية، وتمتلك الشركة وتشغل 20 ناقلة، منها 15 ناقلة عملاقة لنقل الزيت الخام، وناقلة واحدة أفرامكس، و4 ناقلات للمنتجات، وتسير الشركة نحو 1000 رحلة في السنة، ولديها 950 موظفا.

وتمتلك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" 17 ناقلة عملاقة، و19 ناقلة كيمياويات، إضافة إلى 6 ناقلات كيمياويات تحت الإنشاء، و4 سفن بضائع.