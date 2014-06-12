الحريري لـ"العربية": سنبني 6 فنادق في العاصمة عمان

وسط العديد من الاستثمارات والمشاريع العقارية في الأردن، جاء مشروع العبدلي الواقع في قلب العاصمة عمان ليعكس نموذجا للشراكة الخليجية الأردنية اللبنانية في الاستثمار، ويمثل طابعا معماريا جديدا بتكلفة تفوق خمسة مليارات دولار.

ويضم مشروع العبدلي الإنمائي مجمعات سكنية ومكاتب وفنادق ومحال تجارية ومرافق ترفيهية، مما يؤهله ليصبح مركزا إقليميا وسط عمّان، وقد تم افتتاح مشروع البوليفارد التابع لمشروع العبدلي بحضور أكبر مستثمري المشروع ليكون مدينة متكاملة تتميز بنمط حياة جديد.

وقال مالك شركة الأفق للتنمية والتطوير "هورايزن"، بهاء الحريري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المشروع يعبر عن هوية جديدة في البناء حملها مشروع العبدلي بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الحريري إن المرحلة الأولى من المشروع الضخم تتضمن بناء 6 فنادق في قلب العاصمة عمان، ليكون في مرحلته الأولى عامل جذب لمستثمرين أردنيين وعرب، حيث سيتم تشييد المشروع على مساحة تصل إلى 384 ألف متر مربع، مما سيوفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل مباشرة، و150 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ناهيك عن أهميته كعنصر جذب سياحي في عمان.

ومع الانتهاء من مشروع البوليفارد أو ما يعرف بقلب العبدلي، باتت خريطة السياحة في الأردن تحمل مقصدا جديدا للسياح وخيارات غير تقليدية تؤمن الخدمات السكنية والترفيهية والسياحية والتجارية في آن واحد وسط منظومة جديدة للاستثمار العقاري في عمان.