الضحيان: القطاع البنكي لم يأخذ حقه بسوق السعودية

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار محمد الضحيان أن القطاع البنكي لم يأخذ حقه من الارتفاعات في سوق الأسهم السعودية.

وقال الضحيان في مقابلة مع قناة "العربية" إن تصاعد توترات المنطقة العربية جعلت أسواق المنطقة لا تستفيد كثيراً من الانتعاش العالمي، على الرغم من إشارته إلى توقعات إيجابية في سوق الأسهم المصري بعد انتخاب الرئيس الحالي.

وقال إنه بالنسبة للمستثمر الأجنبي في مصر أصبحت الرؤية واضحة ومطمئنة للمستقبل، وزادت من جاذبية مصر، خاصة أن معدلات الربحية منخفضة في كثير من القطاعات، إلا أن المحفزات يقابلها منغصات واحدة منها صعوبة عملية استرجاع الأموال وتحويلها.

وتساءل الضحيان عن قانون فرض الضرائب على الربح الرأسمالي في سوق الأسهم المصرية، داعياً السلطات المسؤولة عن البورصة إلى توضيح طبيعة الضرائب على الربح الدفتري أو الربح عند البيع، وماذا عن تطبيق قوانين عدم الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وعدد من دول العالم.