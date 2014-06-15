إسبانيا تتصدر أغنى فرق المونديال بـ916 مليون دولار

رغم الهزيمة الساحقة، والتي اعتبرها البعض "مذلة" لمنتخب الماتادور في نهائيات كأس العالم أمام الطواحين الهولندية، لكن ذلك لا يلغي حقيقة راسخة وهي أن المنتخب الإسباني يظل الرقم واحد على صعيد القيمة السوقية للاعبين، مقارنة بمنتخبات العالم المشاركة في مونديال السامبا الحالي.

ويسلط تقرير لقناة "العربية" الضوء على المنتخبات الأغلى من حيث قيمة اللاعبين وعقودهم الاحترافية في أنديتهم.

ولعل المنتخب الإسباني يظل في المقدمة من حيث أغلى اللاعبين في العالم، حيث وصلت قيمتهم السوقية إلى 916 مليون دولار وبنسبة بلغت 9.5% بين الفرق المشاركة في مونديال البرازيل.

وبحسب التقرير فإن المشاركين مع منتخبات بلادهم بلغوا 786 لاعبا، تقدر قيمتهم بـ9.7 مليار دولار.

في المرتبة الثانية، يأتي منتخب الماكينات الألمانية، والذي قدرت أسعار لاعبيه بـ828 مليون دولار وبنسبة 8.5% من السوق.

في المرتبة الثالثة، جاء منتخب السامبا "البرازيل" صاحب الأرض والضيافة والنجوم الأكثر شهرة، ويقف خلفهم شعب عاشق للكرة، قد لا تتوفر لديه وجبة، لكنه لا يستطيع أن ينام دون أن يتتبع مسيرة منتخب بلاده.

وبلغت قيمة لاعبي المنتخب البرازيلي 689 مليون دولار وبنسبة 8.1% من إجمالي سوق اللاعبين.

في المركز الرابع، حل لاعبو منتخب الديوك "فرنسا" بقيمة قدرت بـ607 ملايين دولار وبنسبة مثلت 6.3%. أما في المركز الخامس فجاء منتخب التانغو الأرجنتين، والذي يتقدمهم أغلى لاعب في العالم ليونيل ميسي، وقدرت قيمة لاعبيه بـ577 مليون دولار وبنسبة بلغت 6% من السوق.