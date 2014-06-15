خبير: شركات تلجأ لشطب إدراجها للابتعاد من الإفصاحات

تداولت وسائل إعلامية مؤخراً طلب شركة أرابتك الإماراتية شطب إدراجها في سوق الإمارات، بيد أن هيئة الأوراق المالية نفت ذلك، مؤكدة في تغريدة نشرت في تويتر أنها لم تتلق أي طلب.

وفي هذا الشأن قال محمد حسين، الشريك والمدير في مكتب محمود حسين للاستشارات القانونية، إن هنالك الكثير من الأسباب التي تدفع بعض الشركات لطلب شطب إدراجها، ولا يعني ذلك من باب الإفلاس.

وبيّن محمود لقناة "العربية" أن من تلك الأسباب نواحٍ تشغيلية، فقد تلجأ شركة ما للشطب لتكون أكثر مرونة وعلى سبيل المثال فقد قامت شركة آبار بشطب إدراجها للابتعاد عن أجواء الإفصاحات المالية المستمرة ما أعطاها مرونة أكثر في عمليات الاستحواذ، مضيفاً أن هناك أسباباً أخرى مثل إعادة الهيكلة كما قامت به شركة جي إم سي وذهبت لخارج السوق لتعيد أوضاعها المالية، كما حدث لمجموعة جنرال موتورز في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار محمود إلى أن بعض الشركات تطلب الشطب بهدف الاندماج، مثلما فعلت شركة صروح عندما اندمجت مع الدار العقارية.

بالإضافة الى أسباب عديدة من بينها الاستحواذ الكامل أو السيطرة على الأسهم، مشدداً على أن الشطب لا يجب أن يوضع في خانة الإفلاس فقط.

وأوضح محمود أن هنالك 425 شركة أوروبية طلبت شطب إدراجها في بورصات الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995 وحتى يومنا هذا، رغم أن القوانين هناك راسخة، بعكس أسواقنا الجديدة حيث هنالك قوانين لا تزال غير واضحة الملامح.