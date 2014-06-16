اسميك لـ"العربية": شطب سهم "أرابتك" غير وارد إطلاقاً

نفى الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك، حسن اسميك، في مقابلة مع قناة "العربية" ما تردد من شائعات حول نية الشركة شطب سهمها من سوق دبي المالي، مؤكدا أن مثل هذا الخيار "غير وارد إطلاقا ولم يكن مطروحا نهائيا".

وأكد أن الانخفاضات التي يعاني منها سهم "ارابتك" في الأيام الحالية "غير مبرر" نافياً أن تكون شركة آبار قد خفضت حصتها على خلفية خلافات، لكن إدارة آبار أبلغته أنها باعت كامل أسهم المنحة التي حصلت عليها أخيراً برأسمال "أرابتك".

وقال إن "أرابتك" تعد شركة وطنية إماراتية كبرى، ولها وجود في عدد كبير من الدول وأصبح لديها نظام عمل قوي، ولديها مشاريع ضخمة، وفيها آلاف المهندسين والكفاءات الإدارية التي تجعل منها واحدة من أهم شركات المنطقة.

وكشف أنه لا ينوي زيادة حصته في رأسمال الشركة بعد أن رفعها من نسبة 8% إلى نحو 28% أخيراً.

واعتبر أن مساهمي الشركة قادرون على المحافظة عليها و"إن لم نحافظ عليها لا أحد سينفعنا" مؤكداً أنه "كمستثمر يرى الشركة من الداخل، مطمئن تماما إلى قوتها وسيرها في مشاريعها الكبرى على أكمل وجه".

وامتنع اسميك عن الخوض في تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية المقبلة للشركة، لكنه قال "إن قرارات بإعادة هيكلة أشياء كانت مقررة من السابق ستتخذ وسيعلن عنها في وقتها".

وتعرض سهم "أرابتك" إلى ضغوط كبيرة، وسط حالة من التراجعات الحادة التي لحقت بأسواق الأسهم الخليجية، التي أرجعها المحللون إلى توتر المستثمرين بشأن ما يجري من عنف في العراق.

وتكبدت سوق دبي المالي خسائر كبيرة، وكان من أبرز الأسهم الخاسرة سهم "أرابتك" الذي تابع تراجعَه في جلسة اليوم.