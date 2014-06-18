القويز يدعو للتفكير بتعزيز إيرادات التقاعد بالسعودية

دعا سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية إلى "البدء بالتفكير في بعض التعديلات على نظام التقاعد من أجل معالجة الفارق في نمو المصروفات الذي يفوق نمو الإيرادات".

وقال القويز في مقابلة مع قناة "العربية" إن الوضع المالي للمؤسسة مريح وهناك فوائض مالية كبيرة شهرياً، لكن ما يتطلب إعادة التفكير بعض الأنظمة المتصلة في التقاعد المبكر، وسن التقاعد وغيرها من المحددات التي تسهم برفع قيمة المصروفات على الإيرادات على المدى البعيد.

وأكد أن "أحداً لا يملك الحل الأمثل" تجاه ما يتطلبه نظام التقاعد السعودي، من تطوير، لكن المطلوب هو الاستفادة من الوقت المتاح حالياً، والتجارب الدولية من أجل التفكير للمستقبل، بما يعود بالنفع على جميع أطراف العلاقة التأمينية في المجتمع السعودي.

وحذر القويز من تقلص الاحتياطيات المتراكمة في المؤسسة في حال لم يتم التفكير في حلول مبكرة لمنع تزايد نسبة نمو المصروفات مقارنة مع الإيرادات، قال القويز إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذا الأمر هو عمر نظام التأمينات الممتد لأكثر من 40 عاماً، حيث وصل كثير من المشتركين إلى سن التقاعد وبدأ يستلم تقاعده بدل من أن يدفع اشتراكه.

وقال القويز إن هناك خيارات عدة يمكن بحثها، ومنها رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما ودراسة التقاعد المبكر باعتباره يشكل عبئاً على أنظمة التقاعد.